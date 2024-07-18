Keşan'da Anız Yangını Büyüyor

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangının söndürülmesi için çalışmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi'ndeki bir anız tarlasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki köylüler ve mahalle sakinlerinin de traktörleri ile destek verdiği alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle Lalacık Köyü sınırlarındaki anız tarlalarına sıçradı.

Beyendik beldesi sınırlarına doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti. - EDİRNE