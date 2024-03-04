Kilis-Hatay Karayolunda Tır ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Kilis-Hatay Karayolunda Tır ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

Kilis-Hatay Karayolunda Tır ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

Kilis-Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, İ.H.S. yönetimindeki kamyonet ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

04.03.2024 22:39  Güncelleme: 22:39
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Kilis- Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis-Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü İ.H.S. ile M.B. ve M.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Hatay, Kilis, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis-Hatay Karayolunda Tır ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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