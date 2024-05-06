Kilis'te kan donduran olay: Bir evde 5 ceset bulundu - Son Dakika
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Kilis'te kan donduran olay: Bir evde 5 ceset bulundu

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Kilis'te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu. Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 09:50
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Kilis'te kan donduran olay: Bir evde 5 ceset bulundu

KİLİS - Kilis'te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan 5 kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te kan donduran olay: Bir evde 5 ceset bulundu - Son Dakika

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