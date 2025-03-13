Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kilis'te arama yapılan bir evde bin 82 gram esrar ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramada bin 82 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden H.E. tutuklanırken, N.A. ve H.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şahıs ise savcılıktan serbest bırakıldı. - KİLİS