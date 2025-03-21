Kira Tartışması Kanlı Bitti

3 kat kira istediğini iddia ettiği mülk sahibini öldürüp 3 adrese kurşun yağdıran şüpheli adliyede

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uzun zamandır işlettiği marketin mülk sahibini kirasının yaklaşık 3 katını istediği iddiasıyla öldürdükten sonra 2 iş yeri ve 1 eve de pompalı tüfekle ateş açan ve planladığı diğer adreslere saldırıyı gerçekleştiremeden polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Serdivan ilçesinde dün 4 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), 30 bin lira olan kirayı yaklaşık 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia ettiği ve 3-4 aydır tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.

Hedeflerini tamamlayamadan polise yakalandı, adliyeye sevk edildi

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.