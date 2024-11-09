Kiracı, Ev Sahibinin Katili Taksi Şoförüyle Yakalandı - Son Dakika
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Kiracı, Ev Sahibinin Katili Taksi Şoförüyle Yakalandı

Kiracı, Ev Sahibinin Katili Taksi Şoförüyle Yakalandı

Ankara Sincan'da ev sahibini öldüren kiracı, taksi şoförünün dikkati sayesinde yakalandı.

09.11.2024 21:47
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ev sahibini öldüren kiracı, olayın ardından bindiği taksi şoförünün dikkati sayesinde yakalandı. Aracını polis noktasına süren taksi şoförü, silahına davranan zanlıya müdahale ederek, şahsın yakalanmasını sağladı.

Olay, Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y.'ye, otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardından M.E.D. olay yerinden 100 ila 200 metre uzaklıkta bulunan taksi durağına gitti. M.E.D., burada sadece 2 saatliğine bir rica üzerine taksiye çıkmayı kabul eden Yasin Ceylan'ın arabasına bindi. Eski bir asker ve terör gazisi olan Yasin Ceylan, arabanın arka koltuğuna binen M.E.D.'nin yanında taşıdığı pompalı silahı gördü. M.E.D.'nin 'sür' komutundan sonra Ceylan, şüphelenerek seyir halinde iken polis noktası aramaya başladı.

Soğukkanlılığını koruyan Ceylan, Sincan'da gördüğü bir polis noktasına yaklaştı. M.E.D polisleri görmesinin ardından silahına davrandı fakat Ceylan koluyla şahsa müdahale etti. Bu sırada arabasının camlarını açan Ceylan, emniyet güçlerine doğru 'polis gel' diyerek bağırdı. Ekipler, bunun üzerine M.E.D.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

"Kolundan tuttum ve 'polis gel' diye bağırdım"

Yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlatan Yasin Ceylan, şunları kaydetti:

"Taksici arkadaş rica etti 'iki saatliğine aracımı kullanır mısın' diye. Taksi durağından çıktıktan sonra bir şahıs aracın arka koltuğuna oturdu. Ben polis zannettim. Polis zannettikten sonra bana 'sür' dedi. Garip garip hareketleri vardı. Sürdüm ve şüphelendim şahıstan. Şahıs 50 yaş civarındaydı. Şahıstan şüphelendim ben kendim eski asker olarak. 'Ne yapayım' diye düşünürken polis noktası aklıma geldi. Polis noktasına doğru sürdüm. Şahsa da 'sen polis misin' dedim. 'ben polis değilim, sen aracı sür' dedi. Ben de sürmeye devam ettim ve polis noktasını görünce durdum. Şahıs silahına sarılmaya başladı. Silahını da gördüm araçta. Silahına sarılırken sol koluna müdahale ettim. Kolundan tuttum ve 'polis gel' diye bağırdım. Polisler o an olayı anladı ve hemen şahsı tutukladılar. Yolcu olay yerin 100 ila 200 metre aşağısından bindi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracı, Ev Sahibinin Katili Taksi Şoförüyle Yakalandı - Son Dakika

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