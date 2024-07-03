Kırıkkale'de 131 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 131araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 7 bin 99 hususi araç, 2 bin 199 ticari araç ile bin 157 yük nakli yapan araç kontrol edildi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 131 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE