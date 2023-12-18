Kırıkkale\'de 3 Tutuklama

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 149 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 146 şahıs ise emniyetten serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı, 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Öte yandan, şehir merkezinde yapılan uygulamalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 238 adet uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. - KIRIKKALE