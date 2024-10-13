Kırıkkale\'de Aranan Kadının Cesedi Bulundu

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Kırıkkale'de 19 gündür aranan 47 yaşındaki kadının cesedi, JAK ekiplerinin barajda yaptığı aramalar sonucu bulundu.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 19 gündür aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) cansız bedeni, Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından barajın Köprü köyü yakınlarında su içinde tespit edilen Yalçıner'in cesedi kıyıya çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından Yalçıner'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle tutuklanan şüphelilerden Ş.G. ve Y.G.'nin Yalçıner'in kardeşleri, K.U.'nun komşusu, D.G.'nin ise yeğeni olduğu belirtildi. - KIRIKKALE