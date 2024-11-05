Kırıkkale'de Belediye Başkanı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Belediye Başkanı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Belediye Başkanı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklandı ve ifadesinde iş sözü verildiğini iddia etti.

05.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:11
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Kırıkkale'de, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförünü gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Cinayet zanlısının ifadesinde, Belediye Başkanı Şen ile seçimlerde beraber çalıştıklarını ve kendisini belediyede işe alacağı sözünü verdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda yaralandı. Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Cinayet zanlısı Erdem Şen'in emniyette verdiği ifadesinde, iddiaya göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Hilmi Şen ile birlikte çalıştığını ve Şen'in kendisine belediyede iş sözü verildiğini, ancak bu sözün tutulmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay günü telefonunu almak için TOKİ'deki evine gittiğini söyleyen Erdem Şen, Hilmi Şen'i gördüğünde konuşmak amacıyla yanına yaklaştığını ve daha sonrasında da olayın yaşandığını söylediği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Belediye Başkanı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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