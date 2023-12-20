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Kırıkkale'de DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ üyesi yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Irak mahkemelerince arandığı belirlendi.

Kırıkkale\'de DEAŞ üyesi yakalandı
20.12.2023 - 15:03,
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan Irak uyruklu bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu K.A.F.'nin bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Ekipler, odalarda ve bazı bölmelerde arama yaptı. Gizlendiği evde gözaltına alınan DEAŞ üyesinin Irak mahkemelerince hakkında arama kararının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A.F., deport işlemi uygulanması için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika


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