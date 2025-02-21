Kırıkkale'de Dolandırıcı Yakalandı

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Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE