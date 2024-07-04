Kırıkkale\'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Kırıkkale'de minibüsü ile kavşakta drift atarken kameralara yakalanan sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir sürücünün şehir merkezindeki bir kavşakta minibüsü ile drift attığı görüntüler, kent güvenlik ve yönetim sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün devalarca kavşak etrafında döndüğü görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, çevreye rahatsızlık veren ve kara yolu trafiğini tehlikeye atan sürücü tespit edildi. Ekipler, sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uyguladı. - KIRIKKALE