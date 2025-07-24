Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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