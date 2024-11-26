Kırıkkale\'de Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

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Kırıkkale'de üzerinde traktör taşıyan kamyonetin takla atarak şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolunun 12. kilometresindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde traktör taşıyan Ş.P. idaresindeki 71 ACJ 893 plakalı Isuzu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyonet ve traktör de trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE