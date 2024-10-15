Kırıkkale\'de Kaza: Bir Yaralı

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Kırıkkale'de kavşakta çarpışan iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.D. (28) idaresindeki 71 AAU 882 plakalı Mercedes marka otomobil ile A.A.G. (21) yönetimindeki 71 ER 853 plakalı Hyundai marka otomobil, Millet Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü K.D. yaralandı. Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE