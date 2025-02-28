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Kırıkkale'de Mercedes tır devrildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.R. idaresindeki 06 RY 516 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, kavşak geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.