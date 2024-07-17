Kırıkkale'de Polis Olarak Tanınan Dolandırıcı Ailenin 173 Bin Lirasını Almaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Polis Olarak Tanınan Dolandırıcı Ailenin 173 Bin Lirasını Almaktan Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale\'de Polis Olarak Tanınan Dolandırıcı Ailenin 173 Bin Lirasını Almaktan Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 71 yaşındaki Hacer Özkılıç ve ailesini kuyumcu dolandırıcılığı yalanıyla kandırmaya çalıştı. Asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcı, aileyi telefonla arayarak kızının, oğlunun ve damadının gözaltına alındığı yalanını söyleyerek para istedi. Şüphelenen aile, durumu polise bildirdi ve dolandırıcılara para göndermekten kurtuldu. Hacer Özkılıç ve ailesi, olayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet etti.

17.07.2024 11:04
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Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 71 yaşındaki Hacer Özkılıç ve ailesini kuyumcu dolandırıcılığı yalanıyla kandırmaya çalıştı. Asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı şahıs, telefonla aradığı 71 yaşındaki Hacer Özkılıç'ı, kızının, oğlunun ve damadının kuyumcu dolandırıcılığından gözaltına alındığı yalanıyla para koparmaya çalıştı. Aynı yöntemle Özkılıç'ın kızı ve damadını da arayan dolandırıcı, aileyi telaşa düşürdü ve gönderdiği banka hesap numarasına para yatırılmasını istedi. Neyse ki, asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Hacer Özkılıç ve ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İkna yöntemleri pes dedirtti

Hacer Özkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde telefonla arayan kişinin kendisini, "Emniyetten arıyoruz, kızın, oğlun ve damadın burada. Bir sarraf dolandırmışlar, acele bize ulaşın, emniyete alacağız sizi" diyerek dolandırmaya çalıştığını söyledi. Durumdan şüphelenen Özkılıç, "Dolandırıcı mısınız" diye soran Özkılıçk, karşı taraftan "Hayır, emniyetten arıyoruz. Dolandırmıyoruz, damadın ve kızının sesini duyuralım" yanıtını aldı.

"Kırıkkale emniyetine teşekkür ederim"

Daha önce de dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Özkılıç, "'Kızın sarraftan bilezik altın almış, sende almışsın' dediler. Polis olarak aradılar, 'ben sarraf dolandırmadım, aldığım yer belli' dedim. 'Bileziğini bozdur, bankaya yatır, IBAN'a at' dediler. Dedim, 'savcının orada torunum var, onu arayayım' 'Yok aramayın' dediler. Kırıkkale Emniyetine teşekkür ederim, beni kurtardılar. Vatandaşlar benim gibi kanmasın. Kışın da beni kandırmaya çalıştılar. Kışın uyandım da yazın uyanamadım" dedi.

Özkılıç'ın damadı Murat Aksakal da benzer bir şekilde dolandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum" diyen bir kişiyle telefon görüşmesi yaptığını ve dolandırıcının, "Karakola gitme, savcı bey arka kapıdan alacak. Şu vatandaşa para yatır, hesabınızdan para gidiş gelişi olmuş mu bir bakalım" diyerek kendisini yönlendirdiğini belirtti.

Aksakal, eşine ulaşmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını ve dolandırıcılık senaryosunun eşine de uygulandığını söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Polis Olarak Tanınan Dolandırıcı Ailenin 173 Bin Lirasını Almaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Polis Olarak Tanınan Dolandırıcı Ailenin 173 Bin Lirasını Almaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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