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Kırıkkale'de Sis Uyarısı

Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, 43 ilin geçiş güzergahında görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Kırıkkale\'de Sis Uyarısı
20.12.2023 - 11:34,
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan sis uyarısında da sürücülerin trafikte daha dikkatli seyretmeleri istendi.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da sis etkili oldu. Sürücüler olabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. Sisin öğlen saatlerine kadar etkisini yitireceği bekleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü ise trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Sis farlarını yakın, aracınızın hızını düşürün, takip mesafesini artırın; bu yolda hep birlikteyiz" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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