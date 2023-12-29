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Kırıkkale'de Şok Uygulamada Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şok Uygulamada Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada durdurulan bir araçta yapılan sorguda, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale\'de Şok Uygulamada Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
29.12.2023 - 10:19,  Güncelleme: 10:22
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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada yapılan sorguda bir şahsın, "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan şok uygulamada durdurulan bir araçta bulunan iki şahsın GBT'si kontrol edildi. Ç.D.'nin "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Aranan şahıs Ç.D. ile yanında bulunan şüpheli Ş.D.'nin üzerine yapılan aramada da 6 adet sentetik ecza hapı, 4 gram metamfetamin, 1 gram kubar ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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