Kırıkkale\'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili- Kulu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 09 AAE 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.E. (37) ile S.E. (43), S.E. (10), Z.E. (8) ve E.E. (4) isimli yolcular yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE