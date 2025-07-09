Kırıkkale'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Kırıkkale\'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı
09.07.2025 17:31
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili- Kulu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 09 AAE 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü A.E. (37) ile S.E. (43), S.E. (10), Z.E. (8) ve E.E. (4) isimli yolcular yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika

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