Kırıkkale'de Üniversite Bölgesinde Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Üniversite Bölgesinde Güvenlik Denetimleri

Kırıkkale\'de Üniversite Bölgesinde Güvenlik Denetimleri

Kırıkkale'de trafik ve asayiş ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

09.11.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de trafik ve asayiş ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla üniversite öğrencisi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Vatandaşlar, bu uygulamalardan memnun olduklarını belirterek denetimlerin kendilerine "güven" verdiğini ifade etti.

Kırıkkale Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla bulunduğu bölgelerde güvenlik ve trafik düzenini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 38 bin öğrencinin yaşadığı ilçede görev alan ekipler, özellikle öğrenci yurtları çevresinde güvenliği sağlama amaçlı kontroller yaptı.

Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, kurallara aykırı davrananlara da ceza kesildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye ise 6 bin 439 lira para cezası uygulandı; ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca trafik ekipleri, sürücü ve araç evraklarını kontrol ederken, motosikletli yunus timleri sokaklarda devriye gezdi. Asayiş ekipleri de vatandaşların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Bekçiler ise şüpheli şahısların üst kontrollerini yaptı.

"Güvenliğimizi sağlıyorlar"

Özellikle kenar mahallelerde de bu tür denetimlerin güvenlik açısından önemli olduğunu belirten sürücü Serhat Doğan, "Özellikle Yenişehir Mahallesi gibi kenar bölgelerde bu tür denetimlerin yapılması, öğrenciler ve mahalle halkı için çok faydalı. Güvenliğimizi sağlıyorlar ve olayların önüne geçiyorlar. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi. Başka bir sürücü Melih Araç ise denetimlerin kendilerine "güven" verdiğini ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Üniversite Bölgesinde Güvenlik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 ABB ’Ebru Gündeş konserinin’ maliyetini açıkladı ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 01:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Üniversite Bölgesinde Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.