Kırıkkale\'de Uyuşturucu Denetimi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 183 şahıs sorgulanırken, 4 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 8-9 Aralık tarihlerinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında, il merkezinde belirlenen 7 farklı noktada 183 şahıs sorgulandı ve 23 bina çevresi kontrol edildi. Uygulamalarda, 4 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, kentteki huzur ve güvenliği sağlama adına denetimlerin süreceği belirtilerek, vatandaşların şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri istendi. - KIRIKKALE