Kırıkkale'de 'yasak aşk' cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de 'yasak aşk' cinayetinde 4 tutuklama

Kırıkkale'de karısıyla birlikte 'yasak aşk' yaşadığını öne süren bir şahıs, 25 yaşındaki genci bıçakla öldürdü. Cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi de tutuklandı.

16.02.2024 00:58  Güncelleme: 01:00
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Kırıkkale'de "yasak aşk" cinayetinde 4 tutuklama

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karısıyla birlikte "yasak aşk" yaşadığını öne sürdüğü 25 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı ile cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.E. isimli şahıs, karısı ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı kavga esnasında bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale\'de \'yasak aşk\' cinayetinde 4 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 'yasak aşk' cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 'yasak aşk' cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika
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