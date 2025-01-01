Kırıkkale'de Yılbaşı İçin Üst Düzey Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yılbaşı İçin Üst Düzey Güvenlik Önlemleri

Kırıkkale, 43 ilin geçiş güzergahında yılbaşı gecesi için üst düzey güvenlik tedbirleri alarak huzursuzluk yaşanmaması adına yoğun denetimler gerçekleştirildi. Narkotik, trafik ve asayiş ekipleri görev başındaydı.

01.01.2025 03:59  Güncelleme: 04:03
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43 ilin geçiş güzergahı gözetim altında: Güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutuldu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yılbaşı gecesi huzur için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Narkotikten asayişe, trafikten terörle mücadele ekiplerine kadar tüm birimler vatandaşın güvenliği için görev başındaydı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında özel eğitimli köpekler de denetimlerde görev aldı.

Türkiye'nin önemli ulaşım noktalarından biri olan 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutuldu. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurlu bir gece geçirmesi amacıyla narkotik, trafik, asayiş ve Terörle Mücadele şubelerinden ekiplerin katılımıyla yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Trafik kontrol noktalarında alkol, hız ve Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapılırken, kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Narkotik ekipler, özel eğitimli köpekler "Adam" ve "Yuri" ile araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Şüpheli görülen araçlar detaylı incelemeye alınırken, şehir içindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Eğlence mekanları, meydanlar ve ana arterlerde polis ekipleri sıkı denetimler yaparak muhtemel riskleri bertaraf etti.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, yılbaşı gecesi görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek moral desteği sağladı. Ziyaret sırasında vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için alınan önlemleri yerinde inceleyen Vali Makas, görevi başındaki personelinde yeni yılını kutladı. Vali Makas'ın kontrol noktası ziyaretinde Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve diğer ilgili birim amirleri hazır bulundu.

"Milletimizin huzuru için ekipçe birlikte çalışacağız"

2024 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Vali Makas, "İnşallah bu başarıların üzerine daha da yeni başarılar ekleyerek milletimizin huzuru için ekipçe birlikte çalışacağız. Burada jandarma ve emniyet noktalarımızı ziyaret ettik. Milletimizin yılbaşını huzurlu bir şekilde geçirmesi, hem trafik güvenliğinin sağlanması hem asayişin sağlanması ve gönül huzuru içinde yeni yıla girmeleri için tüm ekiplerimizle beraber görev başındayız. Protokolümüzle beraber görev başındaki personelimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Moral ve motivasyonlarına katkı sağladık" diye konuştu.

Trabzon'dan Aydın Didim'e yolcu taşıyan otobüs şoförü Nuh Ay, "Biz hizmet ediyoruz, işimiz gereği yollardayız. Emniyet mensupları da aynı bizim gibi ailesinden ayrı şekilde görev başında. Bu denetimlerin daha sık olması gerekiyor. Gençlerimiz zehirlenmesin, eğitime yönlendirilsin. Emniyet mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir başka otobüs şoförü Ferhat Ün ise, "Buradan bütün emniyet güçlerimize, narkotik ve diğer görevli arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Yılbaşı İçin Üst Düzey Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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