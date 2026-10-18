Kırklareli Çakıllı\'da ilaç fabrikası yangınına çevre illerden itfaiye desteği sürüyor

Kırklareli'nin Çakıllı beldesindeki bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde bulunan bir ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplere çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.