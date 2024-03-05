Kırklareli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kırklareli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Vali Birol Ekici Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ekici yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli şehir olduğunu belirterek vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi.
Suçluların yakalanmasında Kırklareli halkının desteği olduğu aktaran Ekici, teşekkür etti.
31 Mart'ta yapılacak olan seçimin huzur ve güvenliğinin önemine değinen Ekici, seçimlerle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi veren Ekici, "Şubat ayı faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Jandarma bölgesinde 400 olaya meydana gelmiş ve bunlardan 1 tanesi terör olayıdır. Müdahale ettiğimiz olaylarda 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kumar makinası, otomobil ve motosiklet ele geçirilmiştir. Şehrimizde 2 adet kritik olay meydana gelmiştir. Molotof kokteyli atılması olayına 2 saat sonra emniyet ekiplerimiz yakalamıştır. Yine şehir merkezinde meydana gelen havaya ateş açılması sonucu fail yine 2 saat sonra yakalanmıştır. Jandarma bölgesinde meydana gelen olayların aydınlatma oranları yüzde yüzdür, emniyet bölgesinde meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise yüzde 98,4'tür" dedi.
Ekici, olayların aydınlatılması sonucunda Türkiye en yüksek şehirlerinden birisi olduğunu anlattı.
Jandarma bölgesinde geçtiğimiz seneye göre olayların yüzde 48 azaldığını ifade eden Ekici, emniyet bölgesinde ise yüzde 2 azaldığını da belirterek şunları söyledi:
"Emniyet bölgesindeki meydana gelen 576 asayiş olayında 548 kişi yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Şehrimizin sınır şehri olmasıyla düzensiz göç önemli bir gündemini oluşturmaktadır. İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'nın Haziran ayında göreve başladığından bu yana düzensiz göçle ilgili olarak bize verdiği talimat ve desteklerle bu gün şehrimizde ve hatta Trakya'da düzensiz göç gündem olmaktan çıkarılmıştır. Kırklareli düzensiz göç rotası olmaktan çıkmıştır. Geçmiş yıllardaki sayılarla kıyasladığımız zaman bugün şehrimizde oluşturduğumuz kontrol noktalarında emniyet ve jandarma ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz düzensiz göçle mücadelede. Bizim 60 tane ortak kontrol noktamız var. Kırklareli'de sınıra doğru hiçbir aracın veya hiçbir organizatörün geçişine izin vermiyoruz. Böylece Kırklareli'ni düzensiz göç rotasında çıkarmış bulunmaktayız."
Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Jandarma Komutanlığının 16, İl Emniyet Müdürlüğünün 3 operasyon düzenlediğini aktaran Ekici, 22 organizatör ile 4 araç yakalandığını belirtti.
Ekici, düzensiz göçte kullanılan, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen araçların kamu hizmetine geçirilmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.
Ekici, İçişleri Bakanlığının kente gönderdiği 7 jandarma komando bölüğü ve 5 özel harekat timiyle, düzensiz göçle mücadelede güçlerine güç kattığını söyledi. - KIRKLARELİ
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