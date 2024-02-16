Kırklareli\'de Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi

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Kırklareli'de jandarma ekipleri köylerde traktör sürücülerini uyarı lambası ve reflektör gibi konularda bilgilendirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasının geniş tarım arazilerine sahip olması ve traktörlerin yaygın olarak kullanılması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi, ayrıca çiftçilerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması amacıyla Trafik Jandarması tarafından "Reflektörsüz Römork Kalmasın" kampanyası kapsamında traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ekipler sürücülere traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, donanımı olan römorklarda kuyruk ışıklarını çalışır vaziyette bulundurmaları, en fazla bir adet römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları, römorklara yola dökülecek ve diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yükleme yapmamaları, şehirlerarası kara yollarını geçiş amaçlı kullanmaları ve sürekli bu yolları işgal etmemeleri, dar yollarda ve kontrolsüz kavşaklarda diğer motorlu araçlara geçiş hakkını vermeleri gibi konularda uyardı. Ayrıca ekipler, kaza ve devrilmelerde meydana gelen yaralanma ve ölümleri azaltmaya yönelik Koruma Çerçevesi (ROPS Demiri) kullanımının önemi hakkında da sürücüleri bilgilendirdi. - KIRKLARELİ