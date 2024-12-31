Kırklareli\'nde 68 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 68 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 68 kaçak göçmen yakalandı.
Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu. - KIRKLARELİ
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