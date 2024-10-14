Kırklareli'nde jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesi Edirköy yol ayrımında dron destekli trafik denetimi yaptı.
Denetimde ekipler Emniyet kemeri kontrolü yaptı. Ekipler sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika
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