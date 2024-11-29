Kırklareli\'nde Ev Yangını

3.Sayfa

Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Eren Küçükköse'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ