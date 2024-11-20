Kırklareli\'nde Trafik Denetimi

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 7 sürücünün belgelerine el konuldu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, denetimlere 11 bin 928 araç kontrol etti.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, 7 sürücünün belgelerine de el konuldu. - KIRKLARELİ