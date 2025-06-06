Kırklareli'nde 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erikler köyü yakınlarında B.B. yönetimindeki 39 BB 801, M.K. yönetimindeki 39 DH 500 ile S.E. yönetimindeki 06 EAD 290 plakalı otomobiller çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
39 DH 500 plakalı otomobilde sıkışan sürücü M.K. ve araçta bulunan M.K. itfaiye ekiplerce çıkarıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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