Kırşehir\'de Kenevir Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir ayçiçeği tarlasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 tarla işçisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı' çerçevesinde Boztepe ilçe merkezine yakın bir bölgede operasyon gerçekleştirdi. C.U.'ya ait ayçiçeği tarlasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit eden ekipler, bölgede arama yaptı. Tarlada yapılan kontrollerde 428 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken tarla sahibi C.U.; kenevir ekimini yanında çalışan işçiler D.Y. ve F.P'nin gerçekleştirdiğini beyan etti. Bunun üzerine işçiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan D.Y. ve F.P. hakkında işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR