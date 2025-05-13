KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Nisan ayı asayiş bilgilendirme raporları açıklandı. Rapora göre terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.
Kırşehir'de 2025 yılı içerisinde terörle mücadele kapsamında FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 1, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4, PKK/KCK terör örgütüne yönelik ise 1 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın huzuru için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de Terör Operasyonları: 2 Tutuklama - Son Dakika
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