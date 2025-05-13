Kırşehir\'de Terör Operasyonları: 2 Tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Nisan ayı asayiş bilgilendirme raporları açıklandı. Rapora göre terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de 2025 yılı içerisinde terörle mücadele kapsamında FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 1, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4, PKK/KCK terör örgütüne yönelik ise 1 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın huzuru için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR