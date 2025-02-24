Kırşehir'de Ters Yönde Trafik Tehlikesi - Son Dakika
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Kırşehir'de Ters Yönde Trafik Tehlikesi

Kırşehir'de ters yönde giden sürücü diğer şoförlerle tartıştı, görüntüler güvenlik kamerasında.

24.02.2025 10:22
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Kırşehir'de kara yolunda ters yönde giden sürücü trafiği tehlikeye soktu. Bir sürücünün araçtan inerek ters yönde giden şahısla tartışması da kameralara yansıdı.

D.260 Karayolu üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ismi öğrenilemeyen sürücü bilinmeyen bir nedenle ters yöne girdi. Sürücünün ters yönde seyir halinde olduğunu fark eden diğer sürücüler selektör yapıp korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. O esnada ters yönde ilerleyen sürücüye kızan başka bir sürücü, aracını durdurup ters yöne giren şahısla tartışmaya başladı. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ters yönde ilerleyen sürücünün diğer sürücülerle burun buruna gelmesi ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Ters Yönde Trafik Tehlikesi - Son Dakika

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