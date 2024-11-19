Kış Lastiği Uyarısı

3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada sürücülere kış lastiği uygulamasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kış mevsiminde doğru lastik kış lastiğidir. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda mutlaka kış lastiği kullanılmalı. Ticari araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal zorunluluktur. Unutmayın uyulan her kural, bizi hayata bağlar" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR