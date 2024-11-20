Kış Trafik Tedbirleri Toplantısı

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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında vali yardımcıları, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma mensupları İl AFAD Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, kış mevsiminin değişebilmesinde olumsuz meteorolojik olayların meydana gelmesi durumunda yapılan çalışmalar, vatandaşlarımızın huzuru ve güveni içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınacak önlemler görüşüldü.

Öte yandan Vali Aktaş, güvenli ve sorunsuz bir kış sezonu için tüm ekiplerimizle hazır olduğunu dile getirdi. - UŞAK