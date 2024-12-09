Tekirdağ Çorlu Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı (29) ile birlikte olduğu H.K.'i (35) görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.
Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı - Son Dakika
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