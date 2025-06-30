Kızılcahamam\'da Piknik Yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkı'nda piknikçi ateşinden kaynaklı ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkı Kuyubaşı mevkii Seyir teras yolu üzerinde ormanlık alanda piknikçi ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangına Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir itfaiye ekibi, ANFA güvenlik ekibi ve zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından kısa sürede yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA