Kızılcahamam\'da Yangın, Ev Küle Döndü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Seyhamamı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, Mehmet Dündar'a ait olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA