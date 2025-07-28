Kızılırmak\'ta Genç Kayboldu

Nevşehir'de serinlemek için Kızılırmak'a giren genç kayboldu. Şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir- Gülşehir kara yolu üzerinde Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri'ne giren tarım işçisi 28 yaşındaki Ahmet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genci bulmak için nehirdeki arama çalışması devam ediyor. - NEVŞEHİR