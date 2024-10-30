Kızıltepe\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hazar A. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN