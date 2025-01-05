Kızıltepe\'de Tehlikeli Kamyon Yolculuğu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki çocuk, seyir haldeki kamyonetin arkasına asılarak yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün Koçhisar Mahallesi'nde iki çocuk, kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Canını hiçe sayarak kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - MARDİN