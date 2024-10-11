Kocaeli\'de 345 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Kocaeli'de operasyon neticesinde bir konteynırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 345 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir konteynırda sandık içine konulmuş vaziyette 638 paket halinde 345 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bulunan uyuşturuculara el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ