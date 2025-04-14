Kocaeli'de 4 Katlı Binada Yangın

4 katlı binada korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısındaki bacadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.