Kocaeli'de Akvaryum Yangını

Akvaryum yangın çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiren yangın, ev ve eşyalarda hasar oluşturdu.

Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi ve yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde biriken yoğun duman da tahliye edildi. Dairede kiracı olarak ikamet eden kişinin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının, akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.