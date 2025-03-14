Kocaeli'de Akvaryum Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Akvaryum Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıkan yangın, hasara yol açtı.

14.03.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akvaryum yangın çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiren yangın, ev ve eşyalarda hasar oluşturdu.

Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi ve yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde biriken yoğun duman da tahliye edildi. Dairede kiracı olarak ikamet eden kişinin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının, akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Kocaeli, 3-sayfa, Körfez, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Akvaryum Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 14:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Akvaryum Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.