Kocaeli\'de Alkollü Şahıs Evini Yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, evini ateşe verdi. Alev topuna dönen evden geriye kül yığını kaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Ev alev topuna dönerken gece karanlığı yangınla aydınlandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın söndürülürken ev küle söndü.

Yaralının olup olmadığı bilgisine ulaşılmadı, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - KOCAELİ