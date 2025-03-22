Kocaeli'de Ampul Hırsızlığı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ampul Hırsızlığı

Kocaeli\'de Ampul Hırsızlığı

Kocaeli'de apartmanın ampullerini çalan kadın güvenlik kamerasına yakalandı. Şikayet yok.

22.03.2025 11:40
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Kocaeli'de apartmanın ampullerini değiştirmek isteyen Serkan Üver, pense almak için indiği depodan dönünce yeni aldığı ampullerin yerinde olmadığını fark etti. Etrafı defalarca arayan Sezgin, güvenlik kamerasını izleyince gerçeği öğrendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ampulleri çaldığı anlar yer aldı.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Sefer Baygın Sokak'ta meydana geldi. Apartmandaki ampullerin bozulması üzerine Serkan Üver, 20 yeni ampul aldı. Aldığı ampulleri değiştirmek için apartmanın bahçesine bırakan ve pense almaya giden Üver, döndüğünde ampulleri bulamadı. Etrafı defalarca kontrol eden Serkan Üver, güvenlik kameralarını izlediğinde gerçeği öğrendi. Serkan Üver, kadından şikayetçi olmadığını söyledi.

Güvenlik kameralarında bir kadının ampulleri görünce demir korkuluklarından elini uzatarak ürünü aldığı, ampulleri inceledikten sonra çalarak uzaklaştığı görülüyor.

"Yukarı çıktığımda ampulleri göremedim"

Yaşadığı olayı anlayan Serkan Üver, Bazı ampuller yanmadığı için değiştirmek istedim. Ampulleri dışarı çıkardım. Pense almak için aşağıya indim. Yukarı çıktığımda ampulleri göremedim. Etrafa bakındım ama bulamadım. Daha sonra kameraları izledik, bir kadının aldığını gördük. Kameralardan kadını takip ettik nereye gidiyor diye ancak bulamadık. Şikayetçi olmadık. Daha önce burada böyle bir şey yaşanmadı. Kameraları da güvenlik amacıyla koyuyoruz. Kameralardan kadının yüzü net gözüküyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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