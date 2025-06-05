Kocaeli'de Apartmanda Yangın Paniği

Apartmanda yangın paniği: Yaşlı kadın fenalık geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanın ikinci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.

Yangın, Başiskele ilçesi Barboros Mahallesi Adil Sekmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak apartmanın üçüncü katında oturan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. Kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.